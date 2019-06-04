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Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan çifti, ilk kez oğullarının fotoğrafını paylaştı

ARDA TURAN VE ASLIHAN DOĞAN TURAN ÇİFTİ, İLK KEZ OĞULLARININ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan çifti, Ramazan Bayramı'nda kural bozarak geçtiğimiz sene kucaklarına aldıkları oğulları Hamza'nın fotoğraflarını paylaştı.

Tarih : 04 Haziran 2019, 12:20
Puan Ver : Arda Turan Ve Aslıhan Doğan Turan Çifti, İlk Kez Oğullarının Fotoğrafını Paylaştı(5/10)1

Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan oğulları Hamza Arda'yı Ekim 2018'de kucağına almıştı. Doğumdan sonra oğullarının fotoğraflarını yayınlamayan çift, bayram için kural bozdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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