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Arda Turan’a transfer şoku! İtalyan basını duyurdu

ARDA TURAN’A TRANSFER ŞOKU! İTALYAN BASINI DUYURDU

Barcelona'nın satış listesine koyduğu ve adı Beşiktaş ile de anılan Arda Turan'ın Inter'e de transfer olabileceği iddiası gündeme düştü. Ancak Inter'in transfere onay vermediği yazıldı.

Tarih : 31 Mayıs 2019, 12:30
Puan Ver : Arda Turan’A Transfer Şoku! İtalyan Basını Duyurdu(10/10)6

Barcelona'nın yeni sezon planlarında yer almayan Arda Turan satış listesine koyulmuştu. Bu satıştan bonservis geliri de beklemeyen Katalan ekibi, Arda Turan'ı bonservissiz göndermeyi bile düşündüğü belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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