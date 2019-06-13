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Arda Turan’ın Galatasaray’a transferini duyurdular

ARDA TURAN’IN GALATASARAY’A TRANSFERİNİ DUYURDULAR

Geçen sezon kiralık olarak Medipol Başakşehir'de oynayan Barcelonalı futbolcu Arda Turan için İspanyol basınından sürpriz bir haber geldi. Mundo Deportivo'nun haberine göre Arda Turan, Galatasaray'a dönüyor.

Tarih : 13 Haziran 2019, 10:40
Puan Ver : Arda Turan’In Galatasaray’A Transferini Duyurdular(6/10)2

Geçen sezon Başakşehir'de geçirdiği sakatlıkların da etkisiyle zor günler geçiren Arda Turan için İspanyol basınından Galatasaray sesleri yükselmeye devam ediyor. Mundo Deportivo'nun yaptığı haberin ardından Sport Gazetesi de Arda Turan'ın Fatih Terim ile arasını yumuşattığını ve “evine“ dönmek istediğini yazdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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