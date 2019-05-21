ARKADAŞINDAN ÖDÜNÇ ALDIĞI 4 MİLYON TL DEĞERİNDEKİ FERRARİ’YLE KAZA YAPTI! OLAY ANBEAN KAMERALARA YANSIDI
Çin'in Suzhou şehrinde bahtsız sürücü, arkadaşından ödünç aldığı 4 milyon TL değerindeki Ferrari marka otomobille kaza yaptı. Ferrari sürücüsü 260 bin TL'den fazla hasara neden oldu.
Çin'in Suzhou şehrinde yaşayan Jin isimli kişi, arkadaşından ödünç aldığı Ferrari F12berlinetta otomobille trafikte seyrederken talihsiz bir olay yaşadı. Aracın kontrolünü kaybeden sürücü, seyir halindeki bir araca çarparak yolun dışına attı.
Kaynak: haberinburada....
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