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Arkadaşını 43 Kez Bıçaklayarak Öldüren Cani Adam Kendini Böyle Savundu: Erdal Bana Sarkıntılık Etti

ARKADAŞINI 43 KEZ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN CANİ ADAM KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU: ERDAL BANA SARKINTILIK ETTİ

Konya'da 48 yaşındaki arkadaşını 43 bıçak darbesiyle öldüren cani adam mahkemedeki savunmasında, “Erdal'ı bana sarkıntılık ettiği için öldürdüm.“ dedi.

Tarih : 22 Mayıs 2019, 13:10
Puan Ver : Arkadaşını 43 Kez Bıçaklayarak Öldüren Cani Adam Kendini Böyle Savundu: Erdal Bana Sarkıntılık Etti(7/10)3

Konya'da hafif ticari araçta, büfeci arkadaşı Erdal Yıldırım'ı (48), 43 bıçak darbesiyle öldüren Mahmut Sami Taş'ın (25) 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'yağma' suçlarından yargılanmasına başlandı. Polisteki ilk ifadesinde olayın bira nedeniyle yaşandığını söyleyen Taş, mahkemedeki savunmasında ise Erdal Yıldırım'ı, kendisine sarkıntılık ettiği için öldürdüğü öne sürdü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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