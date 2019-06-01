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Arsenal’De Mesut Özil Depremi! Fatura Ona Kesildi
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Arsenal’de Mesut Özil depremi! Fatura ona kesildi

ARSENAL’DE MESUT ÖZİL DEPREMİ! FATURA ONA KESİLDİ

Arsenal'in UEFA Avrupa Ligi finalinde Chelsea'ye 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup olması sonrasında oklar yeniden Mesut Özil'e döndü. Yıldız ismin, transfer döneminde takımdan ayrılma olasılığının çok yüksek olduğu belirtildi.

Tarih : 01 Haziran 2019, 16:50
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Arsenal'ın çarşamba gecesi UEFA Avrupa Ligi finalinde Chelsea karşısında yaşadığı 4-1'lik bozgunun ardından takımın Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, yeniden eleştiri oklarının hedefindeki isim hâline gelmişti. Ada basını ise 30 yaşındaki yıldız ismin satılacağına yönelik iddiaları yeniden gündemine taşıdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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