Artvin'de Zeytincik köyünün arazileri Deriner Barajı'nın suları altında kalınca, DSİ tarafından, 3 kişinin yaşadığı Gökçele Mahallesine ulaşım için 80 metrelik asma köprü inşa edildi. Mahalle sakinleri, 'sırat köprüsü' adını verdikleri köprünün ortasına g

Artvin'in Yusufeli ilçesi Zeytincik köyü arazileri ile yolunun bir bölümü Deriner Barajı'nın suları altında kalınca Gökçele Mahallesi'ne ulaşım için 100 metre yükseklikte genişliği 1 metre 60 santimetre olan 80 metrelik asma köprü inşa edildi. Gökçele Mahallesi sakinleri, ulaşımlarını sağladığı köprünün ortasına kilitli demir kapı yaptırdı. Mahallede yaşayan 3 hanenin sahiplerinde bulunan anahtarla girilen mahallede sabah köprüdeki kapı açılıyor, akşam ise kapatılıyor....



































