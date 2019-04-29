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Artvin’deki Gökçele Mahallesine Anahtarı Olmayan Giremiyor

ARTVİN’DEKİ GÖKÇELE MAHALLESİNE ANAHTARI OLMAYAN GİREMİYOR

Artvin'de Zeytincik köyünün arazileri Deriner Barajı'nın suları altında kalınca, DSİ tarafından, 3 kişinin yaşadığı Gökçele Mahallesine ulaşım için 80 metrelik asma köprü inşa edildi. Mahalle sakinleri, 'sırat köprüsü' adını verdikleri köprünün ortasına g

Tarih : 29 Nisan 2019, 21:00
Puan Ver : Artvin’Deki Gökçele Mahallesine Anahtarı Olmayan Giremiyor(10/10)6

Artvin'in Yusufeli ilçesi Zeytincik köyü arazileri ile yolunun bir bölümü Deriner Barajı'nın suları altında kalınca Gökçele Mahallesi'ne ulaşım için 100 metre yükseklikte genişliği 1 metre 60 santimetre olan 80 metrelik asma köprü inşa edildi. Gökçele Mahallesi sakinleri, ulaşımlarını sağladığı köprünün ortasına kilitli demir kapı yaptırdı. Mahallede yaşayan 3 hanenin sahiplerinde bulunan anahtarla girilen mahallede sabah köprüdeki kapı açılıyor, akşam ise kapatılıyor....

















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