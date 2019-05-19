Yargıtay, Emrah Serbes Hakkındaki Kritik Kararı 23 Mayıs’Ta Verecek
İmamoğlu, Yıldırım’In ’Ak Partiliye Benzeyen Seçmenlere Pusula Verilmedi’ İddiasına Yanıt Verdi
Hazine Ve Maliye Bakanlığından Abdurrahim Albayrak’In Sözlerine Yalanlama!
Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner İle Taraftarlar Arasında Gerginlik Yaşandı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Fatih Terim’İn Heykelini Dikeceğiz
İşte Anket Şirketlerinin 23 Haziran İstanbul Seçimi Tahminleri
55 Yaşındaki Hülya Avşar, Güzelliğiyle Genç Kızları Kıskandırdı!
Meltem Cumbul’Dan Başakşehir Üzerinden İstanbul Seçimlerine Gönderme!
Abdurrahim Albayrak: Hakkımı Helal Etmeyeceğim
Hande Erçel, Fotoğrafıyla Büyüledi: Manzarada Sizin Kadar Olağanüstü
Dünyaca Ünlü Kasap Nusret Gökçe, Altından Hamburger Yaptı!
17 Yaşındaki Genç, Otoparkta Kendisinden Para İsteyen 2 Kişiye Döner Bıçağıyla Saldırdı! O Anlar Kamerada
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ergin Ataman’A Sert Çıktı!
Son Dakika! Bakan Soylu Açıkladı! Ünlü İş Adamını Soyanlar Bulgaristan Sınırında Yakalandı
Ankaragücü, Sivasspor’U 3-1 Yendi
Rizesporlu Samudio, Emre Akbaba’Yı Ziyaret Etti
Fenerbahçe’De Soldado Penaltıyı Kullanmayınca Moses’In Attığı Gole Sevinmedi!
Bahçeli, Klasik Aracıyla Ankara Sokaklarında ’Bu Bana Yeter’ Şarkısını Dinledi
Ramazan Ayında İftarda En Çok Yenen Yemek Kilis Tava Oldu
Serhat Akın: Audi Cup’Ta Fenerbahçe’Yi Ayran Yaparlar

Aşırı Hız Yapan Cip Otomobil İle Kafa Kafaya Çarpıştı: 4 Yaralı

AŞIRI HIZ YAPAN CİP OTOMOBİL İLE KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 4 YARALI

İstanbul'da Halkalı-İkitelli Caddesinde aşırı sürat yapan cip, kontrolünü kaybedip karşı şeride girince otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Tarih : 19 Mayıs 2019, 11:50
Puan Ver : Aşırı Hız Yapan Cip Otomobil İle Kafa Kafaya Çarpıştı: 4 Yaralı(10/10)6

İstanbul Küçükçekmece'de Halkalı-İkitelli Caddesinde kontrolden çıkan cip, karşı şeride girmesi sonucu bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralanırken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















Etiketler: Aşırı  Hız  Yapan  Cip  Otomobil  İle  Kafa  Kafaya  Çarpıştı  4  Yaralı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER