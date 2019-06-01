ASKERİ MİĞFERLE VURUP ÖLDÜREN ASTSUBAY ’KRİPTO’ FETÖ’CÜ ÇIKTI
Geçtiğimiz sene, bir erin başına miğferle vurarak ölümüne neden olduğu için 15 yıl hapis cezasına çarptırılan eski astsubay, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkacak.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde vatani görevini yapan er Gökhan Kılıç'ı nöbet sırasında başına miğfer ile vurarak öldürdüğü gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırılan eski astsubay başçavuş Osman Hancı hakkında 'FETÖ/PDY üyeliği'nden dava açıldı. Hancı, 10 yıl hapis cezası istemi ile yargılanacak.
Kaynak: haberinburada....
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