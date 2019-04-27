ATA DEMİRER VİDEOSUYLA TAKİPÇİLERİNE KEYİFLİ ANLAR YAŞATTI!
Oyuncu Ata Demirer, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile takipçilerine eğlenceli anlar yaşattı. Demirer'in videosu kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
Oyuncu Ata Demirer, sosyal medya hesabından esprili bir video paylaşarak takipçilerini eğlendirdi.
“BANA İŞ ÇIKARMA“
Deniz sezonunu erken açan Ata Demirer, sosyal medya hesabından esprili bir paylaşımda bulundu. Boş bir plajda çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Ata Demirer, can kurtaran rolüne büründüğü videosuyla 200 binin üzerinde görüntülenme oranına ulaştı....
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