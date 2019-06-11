ATA SOPALI İŞKENCE YAPAN ŞAHISA 773 LİRA CEZA VERİLDİ
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, kamyonete bindirmek istediği ata defalarca sopayla vurduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilen İsmet A.'ya Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğünce 773 TL idari para cezası kesildi.
Türkoğlu'nun Beyoğlu Mahallesi'nde 2 ay önce İsmet A. , kamyonete bindirmeye çalıştığı sırada huysuzlanan ata elindeki sopayla vurmaya başladı. İsmet A....
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