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ATAŞEHİR BELEDİYESİ’NDE SKANDAL GÖRÜNTÜ! BAŞKAN İLGEZDİ’NİN KORUMALARI İŞÇİLERE SALDIRDI


Ataşehir Belediyesi’nde skandal görüntü! Başkan İlgezdi’nin korumaları işçilere saldırdı
Tarih : 30 Mayıs 2019, 14:30
Puan Ver : Ataşehir Belediyesi’Nde Skandal Görüntü! Başkan İlgezdi’Nin Korumaları İşçilere Saldırdı(7/10)3

DİSK Genel İş'e bağlı belediye temsilcileriAtaşehir Belediyesi'nde, görev yeri değişikliklerine karşı bildiri dağıttı. İşçi temsilcileri, yasaya aykırı olarak görev yeri değişikleri yapıldığı yönündeki bildirilerini dağıttıkları sırada, CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin korumları tarafından darp edildiklerini öne sürdüler.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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