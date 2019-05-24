Atatürkçü Düşünce Derneği, Tunceli Belediye Meclisi'nin Dersim kararına “Atatürk ile Tunceli arasına bir mesafe koymaya kimsenin hakkı yoktur“ ifadeleriyle tepki göstererek kararın iptali için mahkemeye başvurdu.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Tunceli Belediye Meclisi'nin belediye tabelalarında 'Dersim' ibaresinin yazılması kararının iptal edilmesi talebiyle mahkemeye başvurdu. ADD enel Başkanı Hüseyin Emre Altınışık, “Atatürk ile Tunceli arasına bir mesafe koymaya kimsenin hakkı yoktur“ diye konuştu.

Kaynak: haberinburada....