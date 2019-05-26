Daha önce de Atatürk'e ait renkli fotoğraf ve videolar yapılmıştı, ancak bu kez yapay zeka teknolojisi kullanıldı. Sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılan videoda, Atatürk'ün renklendirilmiş görüntüleri yer alıyor. Hazırlayan ekipten olduğu belirtilen bazı kullanıcılar, büyük bir emekle Atatürk'e ait en net görüntülerin renkli hale getirildiğini ifade ediyor....



































