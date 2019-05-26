Atatürk’Ün Yapay Zeka Tarafından Renklendirilen Görüntüleri Sosyal Medyada Gündem Oldu!
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Atatürk’ün Yapay Zeka Tarafından Renklendirilen Görüntüleri Sosyal Medyada Gündem Oldu!

ATATÜRK’ÜN YAPAY ZEKA TARAFINDAN RENKLENDİRİLEN GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yıllar öncesine ait olan siyah beyaz görüntüleri yapay zeka teknolojisi kullanılarak renklendirildi. Atatürk'ün renklendirilmiş görüntüleri sosyal medya paylaşım rekoru kırdı.

Tarih : 26 Mayıs 2019, 18:20
Puan Ver : Atatürk’Ün Yapay Zeka Tarafından Renklendirilen Görüntüleri Sosyal Medyada Gündem Oldu!(5/10)1

Daha önce de Atatürk'e ait renkli fotoğraf ve videolar yapılmıştı, ancak bu kez yapay zeka teknolojisi kullanıldı. Sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılan videoda, Atatürk'ün renklendirilmiş görüntüleri yer alıyor. Hazırlayan ekipten olduğu belirtilen bazı kullanıcılar, büyük bir emekle Atatürk'e ait en net görüntülerin renkli hale getirildiğini ifade ediyor....

















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