İspanyol devi Atletico Madrid, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Eljif Elmas'a 14 milyon euroluk bir teklifte bulunacak.

Eljif'in geleceğini parlak gören İspanyol temsilcisi, Makedon orta saha için adı geçen takımlara transfer çalımı atmaya hazırlanıyor. Atletico Madrid, F. Bahçe'ye 14 milyon euroluk bir teklifte bulunacak....



































