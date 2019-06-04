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Atletico Madrid’den Eljif Elmas’a sürpriz teklif!

ATLETİCO MADRİD’DEN ELJİF ELMAS’A SÜRPRİZ TEKLİF!

İspanyol devi Atletico Madrid, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Eljif Elmas'a 14 milyon euroluk bir teklifte bulunacak.

Tarih : 04 Haziran 2019, 10:20
Puan Ver : Atletico Madrid’Den Eljif Elmas’A Sürpriz Teklif!(5/10)1

Eljif'in geleceğini parlak gören İspanyol temsilcisi, Makedon orta saha için adı geçen takımlara transfer çalımı atmaya hazırlanıyor. Atletico Madrid, F. Bahçe'ye 14 milyon euroluk bir teklifte bulunacak....

















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