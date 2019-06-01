AVCI ONAY VERİRSE, VLASİC İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLAYACAK
Beşiktaş'ta yeni Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın onay vermesi durumunda Everton'ın golcüsü Nikola Vlasic için girişimlerde bulunulacağı öğrenildi.
Teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı'yı oturtan Beşiktaş, transfer harekatına da başlıyor. Dün hem Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'ni hem de Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ni gezen Avcı, transfer için raporunu da yönetime verecek.
Kaynak: haberinburada....
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