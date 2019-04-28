Samsun’Da Kadınlara Cinsel Organını Gösteren Sapık Yakalandı
Deniz Seki Yaptırdığı Estetikle Bambaşka Birine Dönüştü
Survivor’Da Yarışan Sabriye Şengül, Tartıştığı Okay’In Yüzüne Tükürdü
Oyuncu Tolga Pancaroğlu, Şiddet Ve Şantaj Davasından Beraat Etti
5 Aylık Hamile Olan Bengü, Kızı İçin Harekete Geçti!
Kerimcan Durmaz’Dan Skandal Video! Cinsel Organını Gösterdi
Yaşlı Adam Top Oynayan Çocuklara Sinirlenip, Av Tüfeğiyle Ateş Etti
Adıyaman’Daki Kazada Bebek Öldü, 5 Kişi Yaralandı
Fotoğraf Çekilmek İçin Trenin Üstüne Çıkan Genç, Elektrik Akımına Kapıldı
Rıdvan Dilmen’Den Sert Sözler: Şovu Cüneyt Çakır Yaptı
Manchester City, Burnley Maçında Çok Zorlandı Ama Sürprize İzin Vermedi
Talisca Şoku! Sahayı Sedyeyle Terk Etti
Burak Yılmaz Şov Sürüyor! Lige Damga Vurdu
Manisa Sultan Camisi’Nin Kubbe Ve Minarelerinden 6 Ton Mesir Macunu Halka Saçıldı
Beşiktaş-Ankaragücü Maçında 1 Dakikalık Tepki! Kimse Hareket Etmedi
İstanbul, İzmir Ve Ankara’Da Ekmeğe Zam Geldi! İşte Yeni Fiyatlar
40 Yıllık Emek, 11 Saatte Kül Oldu! Zarar Çok Büyük
Bursaspor-Akhisarspor Maçında Gol Sesi Çıkmadı
Kayserispor Evinde Aytemiz Alanyaspor İle Berabere Kaldı
Bursaspor Taraftarından Maç Sonrası Tepki!

Avengers: Endgame Filmini İzleyen Bir Adam, İpucu Verince Sinemada Linç Edildi

AVENGERS: ENDGAME FİLMİNİ İZLEYEN BİR ADAM, İPUCU VERİNCE SİNEMADA LİNÇ EDİLDİ

Hong Kong'da bir adam Avengers filmini izlediği sırada sinemada bağırarak filmin sonu hakkında spoiler verince, film bitiminde sinemada bulunan diğer izleyiciler tarafından feci şekilde dövüldü.

Tarih : 28 Nisan 2019, 00:10
Puan Ver : Avengers: Endgame Filmini İzleyen Bir Adam, İpucu Verince Sinemada Linç Edildi(9/10)5

Tüm dünyanın dört gözle beklediği Avengers: Endgame filmi önceki gün vizyona girdi. Hasılat rekor kırması beklenen filmde, vizyon tarihinden önce sızdırılan bir sahne için yapım ekibinden spoiler uyarısı gelmişti.

FİLMİN SONU HAKKINDA İPUCU VERDİ

Yılın en çok beklenen filmlerinden biri olan Avengers: Endgame hayranları tarafından büyük ilgi gördü....

















Etiketler: Avengers  Endgame  Filmini  İzleyen  Bir  Adam  İpucu  Verince  Sinemada  Linç  Edildi  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER