Hong Kong'da bir adam Avengers filmini izlediği sırada sinemada bağırarak filmin sonu hakkında spoiler verince, film bitiminde sinemada bulunan diğer izleyiciler tarafından feci şekilde dövüldü.

Tüm dünyanın dört gözle beklediği Avengers: Endgame filmi önceki gün vizyona girdi. Hasılat rekor kırması beklenen filmde, vizyon tarihinden önce sızdırılan bir sahne için yapım ekibinden spoiler uyarısı gelmişti.

FİLMİN SONU HAKKINDA İPUCU VERDİ

Yılın en çok beklenen filmlerinden biri olan Avengers: Endgame hayranları tarafından büyük ilgi gördü....



































