Star TV ekranların sevilen dizisi Avlu'nun son bölümünde “Ölmemek için öldürdüm“ diyerek kendisine tecavüz eden akrabasını öldüren Nevin Yıldırım'ın müebbet hapis cezasının onanmasına gönderme yapıldı.

Kaynak: haberinburada. ....