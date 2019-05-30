Avrupa Liginde Zafer Chelsea’Nin
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Avrupa Liginde zafer Chelsea’nin

AVRUPA LİGİNDE ZAFER CHELSEA’NİN

UEFA Avrupa Ligi finalinde iki İngiliz takımının karşı karşıya geldiği mücadelede Chelsea, Arsenal'i 4-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Tarih : 30 Mayıs 2019, 00:20
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UEFA Avrupa Ligi Finali'nde iki İngiliz ekibi Chelsea ve Arsenal Bakü Olympik Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İlk yarı ortada bir oyun sergilenirken, soyunma odasına golsüz beraberlikle girildi. İkinci yarıya Chelsea çok etkili başladı....

















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