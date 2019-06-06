Son Dakika! İstanbul Şile’De Çardak Çöktü! Vatandaşlar Göle Düştü
Abdullah Avcı, Leicester City’Den Fousseni Diabate’Yi İstiyor
Kadın Doktor Tecavüzden Saldırganının Dilini Kopararak Kurtuldu
Fenerbahçe, Ersun Yanal’In Raporu Sonrası Filipe Luis’İ Gündemine Aldı
Seri Katil Alman Hemşireye Ömür Boyu Hapis!
Leganes, Celil Yüksel’İ Kiralamak İstiyor
Genoa Ve Parma Miha Zajc’A Talip Oldu!
Avrupa’Nın Devleri Ozan Kabak İçin Sıraya Girdi!
Dünyaca Ünlü Plajda İzdiham Yaşandı, 3 Kilometrelik Araç Kuyruğu Oluştu
90 Gün Hapis Cezası Aldı, Mahkeme Binasından Koşarak Firar Etti
Nilüfer Çiçeklerini Koparanlara 82 Bin Tl Ceza Verilecek
Kocaeli’De Fabrika Alevlere Teslim Oldu
Türk Hava Yolları’Ndan ’Kırmızı Halı’ Açıklaması: Haberler Açıkça Yalan
Chp İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Vıp Bölümüne Alınmadı: Vali Talimat Vermiş
Kanada: Müze Ziyaretçisi 40 Yıldır Açılamayan Kasanın Şifresini İlk Seferde Buldu
Galatasaray, Fulham’In Yıldızı Jean Michael Seri İçin Girişimlere Başladı
Devletten İhtiyaç Sahiplerine 16 Farklı Karşılıksız Ödeme!
Yaylaya Gelenler Bu Helvayı Mutlaka Satın Alıyor
Japon Çalışma Bakanı: Kadınlar İşe Topuklu Ayakkabıyla Gitmeli
Serbest Dalış Şampiyonu Derya Can’In Eşi 12 Saat Sonra Bulundu

Avrupa’nın devleri Ozan Kabak için sıraya girdi!

AVRUPA’NIN DEVLERİ OZAN KABAK İÇİN SIRAYA GİRDİ!

İngiliz basını, Arsenal, Manchester United ve Tottenham'ın 19 yaşındaki milli oyuncu Ozan Kabak ile ilgilendiğini yazdı.

Tarih : 06 Haziran 2019, 12:50
Puan Ver : Avrupa’Nın Devleri Ozan Kabak İçin Sıraya Girdi!(5/10)1

İspanya La Liga ekiplerinin yanısıra İngiltere Premier Lig'in devleri de Alman temsilcisi Stuttgart'ta forma giyen 19 yaşındaki milli futbolcumuz Ozan Kabak'ı kadrosuna katmak istiyor. BBC Sport'un Express gazetesine dayandırdığı habere göre Arsenal, Manchester United ve Tottenham, performansıyla dikkatleri üzerine çeken genç stoperle ilgileniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















Etiketler: Avrupa’Nın  Devleri  Ozan  Kabak  İçin  Sıraya  Girdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER