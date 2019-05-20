Diyarbakır'da sokak ortasında avukat eşini kurşun yağmuruna tutan katil zanlısı M. I., “Eşimin beni aldattığını düşündüğüm için öldürdüm“ dedi.

Diyarbakır'da avukat eşini öldüren katil zanlısı doktorun ifadesi ortaya çıktı. Doktor, eşinin kendisini aldattığını iddia etti. Tartışmanın bu yüzden olduğu ve ardından cinayeti işlediğini söyledi....



































