Terör örgüyü PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın avukatları 8 yıl sonra ilk kez Gemlik'ten İmralı Adası'na hareket etti. Avukatların Öcalan'a iç çamaşır, günlük gazete ve bir kaç kitap götürdüğü görüldü.

Kaynak: haberinburada....