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Avustralya’Da Uyuduğu Sırada Pitonla Göz Göze Gelen Kadının Hayatını Soğukkanlılığı Kurtardı
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Avustralya’da uyuduğu sırada pitonla göz göze gelen kadının hayatını soğukkanlılığı kurtardı

AVUSTRALYA’DA UYUDUĞU SIRADA PİTONLA GÖZ GÖZE GELEN KADININ HAYATINI SOĞUKKANLILIĞI KURTARDI

Avustralya'da bir kadının evine gece uyuduğu sırada yılan girdi. Dev bir pitonla karşılaşan kadının hayatını sakin olması ve soğukkanlılığı kurtardı.

Tarih : 30 Mayıs 2019, 17:40
Puan Ver : Avustralya’Da Uyuduğu Sırada Pitonla Göz Göze Gelen Kadının Hayatını Soğukkanlılığı Kurtardı(5/10)1

Avustralya'nın Brisbane şehrinde yaşayan Sally Stent isimli kadın, uçak yolculuğundan sonra evine gelip uyumaya karar verdi. Gece yarısı yüzünde bir şey hisseden kadın, gözlerini açınca büyük bir piton yılanın yüzüne doğru yaklaştığınıgördü. Sakin bir şekilde odadan ayrılan ve soğukkanlılığını koruyan Stent hayatını panik yapmamasına borçlu olduğunu belirtti....

















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