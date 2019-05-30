Avustralya'da bir kadının evine gece uyuduğu sırada yılan girdi. Dev bir pitonla karşılaşan kadının hayatını sakin olması ve soğukkanlılığı kurtardı.

Avustralya'nın Brisbane şehrinde yaşayan Sally Stent isimli kadın, uçak yolculuğundan sonra evine gelip uyumaya karar verdi. Gece yarısı yüzünde bir şey hisseden kadın, gözlerini açınca büyük bir piton yılanın yüzüne doğru yaklaştığınıgördü. Sakin bir şekilde odadan ayrılan ve soğukkanlılığını koruyan Stent hayatını panik yapmamasına borçlu olduğunu belirtti....



































