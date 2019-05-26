Ayasofya Önünde Toplanan Kalabalık, ’Zincirler Kırılsın, Ayasofya Açılsın’ Sloganları Attı
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Ayasofya Önünde Toplanan Kalabalık, ’Zincirler kırılsın, Ayasofya Açılsın’ Sloganları Attı

AYASOFYA ÖNÜNDE TOPLANAN KALABALIK, ’ZİNCİRLER KIRILSIN, AYASOFYA AÇILSIN’ SLOGANLARI ATTI

Anadolu Gençlik Derneği üyeleri ibadete açılması talebiyle Ayasofya Müzesi'nin önünde namaz kıldı. Toplanan kalabalık namazın ardından “Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın“ sloganları atarak tekbirler getirdi.

Tarih : 26 Mayıs 2019, 11:50
Puan Ver : Ayasofya Önünde Toplanan Kalabalık, ’Zincirler Kırılsın, Ayasofya Açılsın’ Sloganları Attı(7/10)3

İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümünde Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması talebiyle Ayasofya Meydanı'nda gerçekleştirilen “Fetih Namazı“ etkinliğine vatandaşların yanı sıra Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar ile Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Salih Turhan katıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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