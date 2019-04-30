AYKUT KOCAMAN, ’GALATASARAY’I ŞAMPİYONLUKTAN MI ETTİNİZ?’ SORUSUNA BÖYLE CEVAP VERDİ!
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, “Galatasaray'ı şampiyonluktan mı ettiniz?“ sorusuna, “Biz taşeron değiliz, burası Konyaspor“ diyerek sert bir cevap verdi.
Spor Toto Süper Ligin 30. haftasında konuk ettikleri Galatasaray ile golsüz berabere kaldıkları maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, güçlü bir takımdan alınan 1 puanın özgüveni yakalama için yardımcı olacağını umduğunu söyledi.
Kaynak: haberinburada....
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