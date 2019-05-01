AYTEMİZ ALANYASPOR ERTELEME İÇİN TFF’YE BAŞVURDU, KONYASPOR’DAN AÇIKLAMA GELDİ
Türkiye Futbol Federasyonu, Aytemiz Alanyaspor'un ertelenmesini istediği Süper Ligin 31. haftasında oynanacak Atiker Konyaspor maçıyla ilgili kararını yarın verecek. Atiker Konyaspor, pazartesi günü oynanması planlanan Aytemiz Alanyaspor maçıyla ilgili al
Kayserispor maçı dönüşünde bazı takım arkadaşlarıyla beraber Alanya yolunda trafik kazası geçirerek hayatını kaybeden Josef Sural'ın ölümünün yankıları sürüyor.
Kaynak: haberinburada. ....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Meteorolojiden İstanbul İçin Kritik Uyarı!
- Dsp, Türk Siyasi Tarihinde Unutulmayacak Bir Açılış Yaptı
- Eski Eşini, ’Benden Başkasıyla Olamazsın’ Deyip 5 Yerinden Bıçakladı
- Kan Donduran Olay! Çöplerin İçinden Bebek Cesedi Çıktı
- 1 Mayıs Kutlamasına Giderken Kaza Kurbanı Olan İşçilerin Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Hapis Cezası Aldığını Öğrenen Sanık, Duruşmada Yüzüne Asit Döktü
- Venezuela’Da Muhalif Lider, Şili Büyükelçiliğine Sığındı
- Son Dakika! Abd Başkanı Trump, Müslüman Kardeşleri Terör Listesine Almaya Hazırlanıyor
- Oscar’A Aday Gösterilen İlk Siyahi Yönetmen Hayatını Kaybetti!
- Endonezya’Da Seçimlerde Görev Yapan 139 Sandık Görevlisi, Aşırı Yorgunluktan Hayatını Kaybetti
Bu Haberle İlgili Yorumlar