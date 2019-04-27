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Ayvalık’ta Kurulacak 3 Adet Rüzgar Gülü ile 30 Milyon Kilovat Saat Enerji Üretilecek

AYVALIK’TA KURULACAK 3 ADET RÜZGAR GÜLÜ İLE 30 MİLYON KİLOVAT SAAT ENERJİ ÜRETİLECEK

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine 3 adet rüzgar gülü inşa ediliyor. 10 milyon dolara mal olacak proje ile 30 milyon kilovat saat enerji üretilmesi planlanıyor.

Tarih : 27 Nisan 2019, 18:40
Puan Ver : Ayvalık’Ta Kurulacak 3 Adet Rüzgar Gülü İle 30 Milyon Kilovat Saat Enerji Üretilecek(10/10)6

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Çakmak köyü sırtlarındaki Rüzgarlı Tepe mevkiine 3 adet rüzgar enerjisi türbini kuruluyor. Proje ile 30 milyon kilovat saat enerji üretilmesi planlanıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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