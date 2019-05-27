AZİZ YILDIRIM, FENERBAHÇE YÖNETİCİLERİ VE TARAFTARLAR KUMPAS DAVASI İÇİN SİLİVRİ’YE GİTTİ
Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, 'Kumpas Davası' için Silivri'ye geldi. Yıldırım'ın yanı sıra Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve sarı lacivertli ekibe gönül veren taraftarlar da Silivri'deydi.
Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım ve eski yönetimden isimler, Silivri'de görülen Kumpas Davası'nın 12. duruşmasını takip etmek için salona giriş yaptı. Yıldırım'ın yanı sıra, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Silivri'de görülen Kumpas Davası'nın 12....
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