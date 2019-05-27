Mikrofonu Açık Kalan Oğuz Haksever, Erdoğan’In Sözlerini Eleştirdi
Fenerbahçe’Den Dzeko Bombası! Ali Koç İle Görüşecek
Dağlardan Topladıkları Karları İlçede Satıyorlar
Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü’Den Melih Gökçek İtirafı
Annesini 40 Yerinden Bıçaklayıp Boğazını Keserek Öldüren Katil: Annem İstediğimiz Gibi Davranmazdı
Türkiye’Nin Yerli Otomobili 500 Kilometre Menzili Yakalayacak Şekilde Tasarlanıyor
Diyarbakır’Da İki Aile Arasında Çıkan Silahlı Kavgada Kan Aktı: 2 Ölü, 2 Yaralı
Eren Derdiyok: Galatasaray’Dan Böyle Ayrılmak İstemezdim
Aziz Yıldırım: Bir Daha Fenerbahçe’De Görev Almayacağım
Aziz Yıldırım’Dan Fb Tv’Ye Sitem
İlk Yerli Ve Milli Sismik Araştırma Gemisi Oruç Reis Marmara’Yı Karış Karış İnceliyor
Dört Kişilik Bir Ailenin Açlık Sınırı Mayıs’Ta 2 Bin 124 Liraya Yükseldi
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Yöneticileri Ve Taraftarlar Kumpas Davası İçin Silivri’Ye Gitti
Oyun Oynarken Üzerlerine Kaynar Süt Dökülen İkizlerden Biri Hayatını Kaybetti
Son Dakika! Van’Da Kaybolan 7 Yaşındaki Evin’İn Cansız Bedenine Ulaşıldı!
Fenerbahçe İçin Sürpriz Adriano İddiası
Yoğun Bakımdaki Anne Gözlerini Açtı, Bebeğinin Sır Ölümü Aydınlandı!
Son Dakika! Merkez Bankası Döviz Fonları Zorunlu Karşılıkları 200 Baz Puan Artırdı
Son 3 Ayda Tavuk Fiyatlarına Gelen Yüzde 50 Zam, Hem Vatandaşı Hem De Esnafı İsyan Ettirdi
Sürmene’De İlkel Yöntemlerle Yapılan Köprüden Geçen Vatandaşlar Korku Dolu Anlar Yaşıyor

Aziz Yıldırım’dan FB TV’ye Sitem

AZİZ YILDIRIM’DAN FB TV’YE SİTEM

Silivri'de devam eden Kumpas Davası'nı yerinde takip eden Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, yaptığı basın açıklamasında kendisinin kurduğu FB TV'ye sitem etti.

Tarih : 27 Mayıs 2019, 14:20
Puan Ver : Aziz Yıldırım’Dan Fb Tv’Ye Sitem(8/10)4

Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, Silivri'de yaptığı basın açıklamasında Fenerbahçe taraftarına seslendi ve FB TV'ye sitem etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















Etiketler: Aziz  Yıldırım’Dan  Fb  Tv’Ye  Sitem    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER