Devre arasında Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan ve adı özellikle Galatasaray ile anılan Babel'in hocası Scott Parker'dan açıklama geldi. Parker, “Babel transfer olmak istiyorsa engel olmayacağız.“ dedi.

Devre arasında Beşiktaş'tan ayrılarak Fulham'ın yolunu tutan ve sezon sonunda boşa çıkacak olan Ryan Babel'in adı, uzun bir süredir Galatasaray'ın gündemini meşgul ediyordu. Sarı Kırmızılılar'ın gelecek yaz kadrosuna katmak istediği 31 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla ilgili hocası Scott Parker'dan gündem yaratan bir transfer açıklaması geldi.

Kaynak: haberinburada....