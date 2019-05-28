Union Berlin-Stuttgart maçında Badstuber ile çarpışan milli oyuncu Ozan Kabak, talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Almanya Liginde oynanan play-out maçında Union Berlin, Stuttgart'ı sahasında konuk etti. Maçın ilk yarısında bir pozisyonda Badstuber ile Ozan Kabak kafa kafaya çarpıştı. İki oyuncu da yerde kalırken genç oyuncuya ilk tedaviyi Berlin ekibinin doktoru yaptı....



































