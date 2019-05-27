Kızılcahamam ilçesinde bulunan Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, burada kendisini karşılayan partililerle tek tek selamlaştı. Bahçeli, anıta ve şehit isimlerinin yazılı olduğu alana karanfil bıraktı. Bahçeli, yaptığı konuşmada, ülkücü şehitlerin yaşadıkları dönemlere fedakarlıklarıyla nüfuz ettiklerini, tarihin akışına cesaretleriyle yön verdiklerini söyledi....



































