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Bahçeli’Den, Komünist Başkan’In ’Dersim’ Hamlesine Sert Çıkış: Yok Hükmündedir
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BAHÇELİ’DEN, KOMÜNİST BAŞKAN’IN ’DERSİM’ HAMLESİNE SERT ÇIKIŞ: YOK HÜKMÜNDEDİR


Bahçeli’den, Komünist Başkan’ın ’Dersim’ Hamlesine Sert Çıkış: Yok Hükmündedir
Tarih : 23 Mayıs 2019, 16:50
Puan Ver : Bahçeli’Den, Komünist Başkan’In ’Dersim’ Hamlesine Sert Çıkış: Yok Hükmündedir(7/10)3

Tunceli Belediye Meclisi, belediye girişindeki Tunceli isminin yazılı olduğu tabelanın 'Dersim' diye değiştirilmesi kararı almıştı. Karara tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “Söz konusu Belediyenin hizmet binasında bulunan tabelalarda yazılı bulunan Tunceli ifadesinin yerine Dersim yazılmasıyla ilgili karar yok hükmündedir“ dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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