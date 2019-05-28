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Bahçelievler’De,11 Katlı Binanın Yıkılma Anı Saniye Saniye Kamerada!
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Bahçelievler’de,11 katlı binanın yıkılma anı saniye saniye kamerada!

BAHÇELİEVLER’DE,11 KATLI BİNANIN YIKILMA ANI SANİYE SANİYE KAMERADA!

İstanbul Bahçelievler'de, riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan 11 katlı binada, çalışma sırasında hiçbir önlem alınmayınca çökme meydana geldi. O anlar kameraya yansıdı.

Tarih : 28 Mayıs 2019, 18:00
Puan Ver : Bahçelievler’De,11 Katlı Binanın Yıkılma Anı Saniye Saniye Kamerada!(7/10)3

Bahçelievler'de risk taşıdığı gerekçesiyle şubat ayında boşaltılan binada yıkım sırasında çökme meydana geldi. Ortalığın toz buluta döndüğü anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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