BAHÇELİEVLER’DE,11 KATLI BİNANIN YIKILMA ANI SANİYE SANİYE KAMERADA!
İstanbul Bahçelievler'de, riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan 11 katlı binada, çalışma sırasında hiçbir önlem alınmayınca çökme meydana geldi. O anlar kameraya yansıdı.
Bahçelievler'de risk taşıdığı gerekçesiyle şubat ayında boşaltılan binada yıkım sırasında çökme meydana geldi. Ortalığın toz buluta döndüğü anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Kaynak: haberinburada....
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