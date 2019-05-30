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Bahreynli milyoner sokak lambasında ders çalışan çocuğa ev bağışladı

BAHREYNLİ MİLYONER SOKAK LAMBASINDA DERS ÇALIŞAN ÇOCUĞA EV BAĞIŞLADI

Bahreynli bir milyoner, Peru'da sokak lambasının altında ev ödevi yaparken görüntüleri ortaya çıkan çocuğa ev bağışladı.

Tarih : 30 Mayıs 2019, 17:50
Puan Ver : Bahreynli Milyoner Sokak Lambasında Ders Çalışan Çocuğa Ev Bağışladı(8/10)4

Bahreynli Yaqoob Yusuf Ahmed Mübarek, ailesinin yaşadığı evde elektrik olmadığı için sokak lambasının altında ödevini yapan 11 yaşındaki çocuğa ev bağışladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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