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Bakan Albayrak: Ak Parti İktidarları Döneminde İlk Defa Yıllık Cari Fazla Vereceğiz
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BAKAN ALBAYRAK: AK PARTİ İKTİDARLARI DÖNEMİNDE İLK DEFA YILLIK CARİ FAZLA VERECEĞİZ


Bakan Albayrak: AK Parti iktidarları döneminde ilk defa yıllık cari fazla vereceğiz
Tarih : 03 Haziran 2019, 17:40
Puan Ver : Bakan Albayrak: Ak Parti İktidarları Döneminde İlk Defa Yıllık Cari Fazla Vereceğiz(5/10)1

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Haziran ayında AK Parti iktidarları döneminde ilk defa yıllık cari fazla verileceğini ve yeni dönemin başlayacağını söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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