BAKAN ALBAYRAK: EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ ARTMAYA DEVAM EDİYOR
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Ekonomide aldığımız aksiyonlar, Ekonomik Güven Endeksi'ni artırmaya devam ediyor“ dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Bakan Albayrak, “Ekonomide aldığımız aksiyonlar, Ekonomik Güven Endeksini artırmaya devam ediyor. Ocak'tan beri süren artış, güçlü toparlanmanın da göstergesi....
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