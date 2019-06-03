BAKAN ALBAYRAK’TAN ENFLASYON AÇIKLAMASI: HEDEFLEDİĞİMİZ RAKAMLARI TUTTURACAĞIZ
Sosyal medya hesabından enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. İnşallah, yıl sonunda hedeflediğimiz rakamları tutturacağız.“ dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 2019 Mayıs ayı enflasyon rakamının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Enflasyonda düşüş trendinin sürdüğünün altını çizen Albayrak, yıl sonu hedeflenen rakamlara ulaşılacağını söyledi.
Kaynak: haberinburada....
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