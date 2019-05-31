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Bakan Berat Albayrak’tan memurlara çifte müjde

BAKAN BERAT ALBAYRAK’TAN MEMURLARA ÇİFTE MÜJDE

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gelir Uzmanlığı ve Defterdarlık Uzmanlığı sınavlarını açabilmek için gerekli yasal düzenlemeyi yaptıklarını ve vergi müfettişi olmaya hak kazanan müfettiş yardımcılarının büyük bir bölümünün atamasını da gerçekleşti

Tarih : 31 Mayıs 2019, 09:20
Puan Ver : Bakan Berat Albayrak’Tan Memurlara Çifte Müjde(9/10)5

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı üzerinden gece yarısı iki müjde birden verdi. 7 yıldır beklenen kurum içi Gelir Uzmanlığı ve Defterdarlık Uzmanlığı sınavlarını açabilmek için gerekli yasal düzenlemeyi yaptıklarını bildiren Bakan Albayrak, vergi müfettişi olmaya hak kazanan müfettiş yardımcılarının büyük bir bölümünün atamasını da gerçekleştireceklerini açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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