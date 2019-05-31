BAKAN BERAT ALBAYRAK’TAN MEMURLARA ÇİFTE MÜJDE
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gelir Uzmanlığı ve Defterdarlık Uzmanlığı sınavlarını açabilmek için gerekli yasal düzenlemeyi yaptıklarını ve vergi müfettişi olmaya hak kazanan müfettiş yardımcılarının büyük bir bölümünün atamasını da gerçekleşti
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı üzerinden gece yarısı iki müjde birden verdi. 7 yıldır beklenen kurum içi Gelir Uzmanlığı ve Defterdarlık Uzmanlığı sınavlarını açabilmek için gerekli yasal düzenlemeyi yaptıklarını bildiren Bakan Albayrak, vergi müfettişi olmaya hak kazanan müfettiş yardımcılarının büyük bir bölümünün atamasını da gerçekleştireceklerini açıkladı.
Kaynak: haberinburada....
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