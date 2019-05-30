Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, engellilerle için yapılan düzenlemeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Yapı denetim kanununda düzenlemeye gittik. Bu düzenlemeyle, engelli kardeşlerimize uygun düzenlenmemiş hiçbir binaya iskan verilmeyecek.“ açıklaması