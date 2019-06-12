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Bakan Pakdemirli’den orman köylülerine destek müjdesi

BAKAN PAKDEMİRLİ’DEN ORMAN KÖYLÜLERİNE DESTEK MÜJDESİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, katıldığı programda köylülerin talep ettiği tomruk çekme vinci, traktör ve motorlu testere alımları için destek verme kararı alındığını açıkladı.

Tarih : 12 Haziran 2019, 21:10
Puan Ver : Bakan Pakdemirli’Den Orman Köylülerine Destek Müjdesi(10/10)6

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Türkiye Ormancılık Sektörü Buluşması'nda köylülere müjdeyi verdi. Bakan Pakdemirli, mevcutta yaklaşık 6,8 milyon orman köylüsüne hibe ve sıfır faizli destekler verildiğini hatırlatarak, 2019 yılından itibaren, köy evleri elektrik iç tesisatı yenileme, üretimde çalışan orman köylülerinin talep ettiği tomruk çekme vinci, traktör ve motorlu testere alımları için de destek verme kararı alındığını açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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