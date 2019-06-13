BAKAN SELÇUK: 2019 YILI İÇİNDE 20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, soru önergesine verdiği cevapta, 2019 yılı içinde 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının yapılacağını belirtti.
Kaynak: haberinburada. ....
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