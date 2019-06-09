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Bakan Soylu, Bayram Tatilinde Trafikte Ölenlerin Sayısının 70 Olduğunu Açıkladı
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Bakan Soylu, bayram tatilinde trafikte ölenlerin sayısının 70 olduğunu açıkladı

BAKAN SOYLU, BAYRAM TATİLİNDE TRAFİKTE ÖLENLERİN SAYISININ 70 OLDUĞUNU AÇIKLADI

Muhtarlarla bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bayram tatili süresince 70 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini söyledi.

Tarih : 09 Haziran 2019, 16:00
Puan Ver : Bakan Soylu, Bayram Tatilinde Trafikte Ölenlerin Sayısının 70 Olduğunu Açıkladı(8/10)4

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Güngören'de muhtarlarla bir araya geldi. Burada yaptığı açıklamalarda gündemi değerlendiren Soylu 8 günlük bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarında toplam 70 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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