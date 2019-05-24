BAKAN SOYLU’DAN, İMAMOĞLU’NA ’DEMİRTAŞ’ TEPKİSİ: 3 TANE OY ALACAĞIM DİYE ’POLİTİKASINI BEĞENİYORUM’ DEMEKLE OLMAZ
İçişleri Bakanı Soylu, CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik “Sen evinde otururken ben Gabar'a, Şemdinli'ye giderken bir şey demiyorsan, bunun da hesabını soramazsın. Ben kimseye karışmıyorum, işimi gücümü yapmaya çalışıyorum. Kimse kusura bakmasın, 3 tane oy alacağım diye 'Selahattin Demirtaş'ın politikasını beğeniyorum' demekle olacak iş değil bu“ dedi....
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