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BAKAN SOYLU’DAN, İMAMOĞLU’NA ’DEMİRTAŞ’ TEPKİSİ: 3 TANE OY ALACAĞIM DİYE ’POLİTİKASINI BEĞENİYORUM’ DEMEKLE OLMAZ


Bakan Soylu’dan, İmamoğlu’na ’Demirtaş’ Tepkisi: 3 Tane Oy Alacağım Diye ’Politikasını Beğeniyorum’ Demekle Olmaz
Tarih : 24 Mayıs 2019, 15:10
Puan Ver : Bakan Soylu’Dan, İmamoğlu’Na ’Demirtaş’ Tepkisi: 3 Tane Oy Alacağım Diye ’Politikasını Beğeniyorum’ Demekle Olmaz(6/10)2

İçişleri Bakanı Soylu, CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik “Sen evinde otururken ben Gabar'a, Şemdinli'ye giderken bir şey demiyorsan, bunun da hesabını soramazsın. Ben kimseye karışmıyorum, işimi gücümü yapmaya çalışıyorum. Kimse kusura bakmasın, 3 tane oy alacağım diye 'Selahattin Demirtaş'ın politikasını beğeniyorum' demekle olacak iş değil bu“ dedi....

















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