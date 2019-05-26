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Bakan Soylu’dan Türkiye’ye Saldırı Açıklaması: Yarın Eyvah Para Etmez

BAKAN SOYLU’DAN TÜRKİYE’YE SALDIRI AÇIKLAMASI: YARIN EYVAH PARA ETMEZ

S-400'lerle ilgili önemli açıklamalar yapan Soylu, “Allah muhafaza, Türkiye'nin herhangi bir noktasına uzun menzilli bir füzeyle saldırabilirler. Yarın eyvah para etmez“ diye konuştu.

Tarih : 26 Mayıs 2019, 09:20
Puan Ver : Bakan Soylu’Dan Türkiye’Ye Saldırı Açıklaması: Yarın Eyvah Para Etmez(6/10)2

İstanbul Beşiktaş'ta Şebinkarahisar Ocaktaşı Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen sahur programında vatandaşlarla bir araya gelen Soylu Rusya'dan alınması planlanan savunma sistemi hakkında, “Almayalım mı S-400'leri. Hani bağımsızlık, hani özgürlük? Allah muhafaza, Türkiye'nin herhangi bir noktasına uzun menzilli bir füzeyle saldırabilirler. Yarın eyvah para etmez....

















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