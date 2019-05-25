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BAKAN TARİH VERİP DUYURDU! İSTANBUL’A İKİ YENİ METRO GELİYOR


Bakan Tarih Verip Duyurdu! İstanbul’a İki Yeni Metro Geliyor
Tarih : 25 Mayıs 2019, 14:40
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı inşaatı ile eş zamanlı olarak havalimanına ulaşım altyapılarının da inşaatlarını başlattıklarını kaydederek, yapılan çalışmaları anlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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