Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı'nın ikinci çağrısı sonuçlandı. Teknoloji odaklı proje yürüten 146 genç girişimcimize 200 bin liraya kadar geri ödemesiz hibe desteği vereceğiz“ dedi.

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