Son 3 aylık dönemde döviz mevduatının 20 milyar dolar kadar büyüdüğünü anlatan Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, “Dolar arttı dövizden para kazandım“ demenin yanlış olduğunu söyledi.

Kaynak: haberinburada. ....