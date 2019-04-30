Bankacılık sektörünün birinci çeyrek net karı yüzde 12 azalarak 12,35 milyar liraya geriledi. 2018'in ilk çeyreğinde bankacılık sektörünün karı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 13 milyar 912 milyon TL olmuştu.