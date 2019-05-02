Gelir Vergisi Kanunu'nun ilgili maddesinde yer alan tevfikat oranları hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplardan st