BANKADA PARASI OLANLAR DİKKAT! STOPAJ ORANLARI DEĞİŞTİRİLDİ
Gelir Vergisi Kanunu'nun ilgili maddesinde yer alan tevfikat oranları hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplardan st
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de mevduat hesaplarına uygulanan stopaj oranları için değişikliğe gidildi.
Kaynak: haberinburada. ....
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